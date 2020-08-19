Пенза, , 09:28 — REGNUM По итогам 2019 года доходы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева составили более 5 млн. Это на 48 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Такие сведения задекларировал глава региона.

Согласно данным, в прошлом году губернатор заработал 5 млн 288 тыс. 139, 99 рублей (в 2018 году — 5 млн 240 тыс. 573,63 рубля). В собственности Белозерцева числятся три земельных участка площадью 953, 630,33 кв. м, жилой дом площадью 408 кв. м, ¼ доля квартиры площадью 76,2 кв. м, гараж площадью 19,8 кв. м.

Супруга Белозерцева за 2019 год задекларировала доходы на общую сумму 211 тыс. 933,81 рублей (в 2018 году — 199, 945,42 рубля). В собственности супруги — ¼ доля квартиры площадью 76,2 кв. м и легковой автомобиль «Toyota».

Ранее ИА REGNUM сообщало, за 2019 год губернатор Саратовской области Валерий Радаев задекларировал доход более 3,9 млн рублей. Его супруга — свыше 202 тыс. рублей. Согласно документу, у главы области имеется в собственности катер «Boulton 22 Skiff». Недвижимостью владеет супруга Радаева — жилой дом площадью 306,2 кв. м и земельный участок 1000 кв. м.

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