Лондон, 19 августа 2020, 08:27 — REGNUM Осенью Великобритания направит в Чёрное море корабли для участия в совместных учений с Украиной. Об этом во время визита на Украину заявил министр обороны страны Бен Уоллес, заявление которого 18 августа обнародовано на официальном сайте правительства Великобритании.
Учения будут проводиться при участии специалистов из Швеции, Канады и Дании. В рамках учений будут отрабатываться задачи по навигации, оперативному планированию, морскому наблюдению и тушению пожаров, отметили в правительстве Великобритании.
Напомним, ранее в посольстве Великобритании на Украине сообщили, что за пять лет в рамках миссии «Операция Orbital» британские инструкторы подготовили свыше 18 тыс. боевиков ВСУ.
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