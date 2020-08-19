Лондон, , 08:27 — REGNUM Осенью Великобритания направит в Чёрное море корабли для участия в совместных учений с Украиной. Об этом во время визита на Украину заявил министр обороны страны Бен Уоллес, заявление которого 18 августа обнародовано на официальном сайте правительства Великобритании.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — сказано в сообщении.

Учения будут проводиться при участии специалистов из Швеции, Канады и Дании. В рамках учений будут отрабатываться задачи по навигации, оперативному планированию, морскому наблюдению и тушению пожаров, отметили в правительстве Великобритании.

Напомним, ранее в посольстве Великобритании на Украине сообщили, что за пять лет в рамках миссии «Операция Orbital» британские инструкторы подготовили свыше 18 тыс. боевиков ВСУ.

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