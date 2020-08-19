Бамако, , 08:23 — REGNUM Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило мятеж в Мали и призвало солдат вернуться в свои казармы. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на резолюцию ЭКОВАС.

Заявление было сделано после того, как на военной базе близ столицы страны, Бамако, завязалась перестрелка. По неподтвержденным данным, инцидент был вызван спором о выплате зарплаты.

Члены ЭКОВАС вновь выразили свое несогласие с любой неконституционной сменой власти.

Напомним, что ранее на этой неделе оппозиция в Мали призывала к новым акциям протеста с требованием отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. Протестующие выражали недовольство в связи с ухудшением ситуации в области безопасности на фоне усиления джихадистского и общинного насилия, коррупциеи и экономического кризиса.

Как передавало ИА REGNUM 19 августа, военные, которые устроили в мятеж в Мали и заставили уйти в отставку президента страны, объявили о создании Национального комитета спасения народа.

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