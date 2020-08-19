Париж, , 08:14 — REGNUM Франция с обеспокоенностью узнала о военном мятеже, который произошел в Мали, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Париж самым решительным образом осуждает это серьезное событие.

«В этом отношении Франция полностью разделяет позицию, выраженную Экономическим сообществом западноафриканских государств в пресс-релизе, в котором содержится призыв к поддержанию конституционного порядка. Солдат призывают без промедления вернуться в казармы», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция решительно подтверждает свою полную приверженность суверенитету и демократии Мали.

Французские власти на высшем уровне по-прежнему очень внимательно следят за развитием ситуации в Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2020 года военнослужащие Мали подняли мятеж в одной из частей рядом с Бамако. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, захваченный военными в результате мятежа, 19 августа объявил о своей отставке. Глава государства также объявил об отставке правительства и роспуске парламента Мали.

Подробнее в материале: Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке