Париж, , 08:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию «содействовать умиротворению и диалогу» для урегулирования кризиса в Белоруссии, сообщает Le Figaro.

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Глава французского государства подчеркнул «конструктивную роль», которую Евросоюз хочет играть, «чтобы насилие в отношении населения немедленно прекратилось, а политическое решение могло появиться как можно быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Лидеры двух стран выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем.

Подробнее в материале: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии