Бамако, , 08:00 — REGNUM Все государственные границы Мали будут закрыты до особого распоряжения. Такое решение приняли военные, осуществившие мятеж в стране, передает телеканал «ORTM 1».

Кроме того, в республике в вечернее и ночное время будет действовать комендатский час.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о закрытии своих границ с Мали, в том числе и воздушных, объявило Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит 15 государств региона.

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