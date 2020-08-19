Вена, , 08:00 — REGNUM Белоруссии необходимо провести новые выборы президента республики, так как состоявшиеся 9 августа «не были ни свободными, ни справедливыми». Такое мнение 19 августа высказал канцлер Австрии Себастьян Курц, его слова приводит Австрийское агентство печати.

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«Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми», — заявил он перед началом видео-саммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии.

Кроме этого, Курц отметил, что власти республики должны наладить диалог с оппозицией в стране.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, сформированный в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, представляет угрозу для национальной безопасности.