Бамако, , 07:45 — REGNUM Военные, которые устроили в мятеж в Мали и заставили уйти в отставку президента страны Ибрагима Бубакара Кейту, объявили о создании Национального комитета спасения народа, 19 августа сообщает Agence France-Presse.

Мятежники призывают к политическим изменениям для последующего проведения выборов. При этом они обязуются исполнять все международные соглашения, в которых участвует Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе мятежа Мали были похищены ряд высокопоставленных чиновников и политиков страны, в том числе и глава государства Ибрагим Бубакар Кейта. После чего в эфире государственного телеканала президент объявил о своем уходе с поста.

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