Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Белый дом при нынешнем президенте США Дональде Трампе стал эпицентром хаоса, считает бывший глава государства демократ Билл Клинтон. Об этом он заявил в рамках выступления на съезде Демпартии США в Милуоки, сообщается на сайте мероприятия.

По мнению Клинтона, Трамп не смог наладить последовательное управление страной.

Билл Клинтон «Дональд Трамп заявляет, что у нас лидирующее положение в мире. Но мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы вырос в три раза. В указанный период Овальный кабинет должен становиться координирующим центром. Вместо этого он стал эпицентром урагана».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Дональд Трамп заявил, что администрация экс-президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена была самой коррумпированной в истории страны.

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