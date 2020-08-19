Вашингтон, 19 августа 2020, 07:22 — REGNUM Белый дом при нынешнем президенте США Дональде Трампе стал эпицентром хаоса, считает бывший глава государства демократ Билл Клинтон. Об этом он заявил в рамках выступления на съезде Демпартии США в Милуоки, сообщается на сайте мероприятия.
По мнению Клинтона, Трамп не смог наладить последовательное управление страной.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Дональд Трамп заявил, что администрация экс-президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена была самой коррумпированной в истории страны.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-госсекретарь США поддержал кандидатуру Байдена на выборах президента