Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Бывший госсекретарь США республиканец Колин Пауэлл поддержал кандидата от демократов Джо Байдена на предстоящих выборах американского президента. Об этом экс-глава госдепа заявил в рамках выступления на предвыборном съезде Демпартии в городе Милуоки, сообщается на сайте мероприятия.

По словам Пауэла, у них с Байденом одинаковые ценности, которые необходимо вернуть в Белый дом. Так, по словам республиканца, Байден будет проявлять больше внимания интересам военнослужащих США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа супруга бывшего американского президента США Барака Обамы Мишель Обама выразила мнение, что Джо Байден сумеет вывести США из кризиса в случае победы на выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной в истории США