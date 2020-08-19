Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM Зарегистрированные по месту жительства на территории Камчатского края в единый день голосования 13 сентября смогут принять участие в выборах губернатора региона находясь в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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Проголосовать на выборах губернатора Камчатского края в Москве можно будет на 30 цифровых избирательных участках.

Это смогут сделать зарегистрированные по месту жительства на Камчатке, подавшие с 29 июля по 8 сентября через сервис «Мобильный избиратель» заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке.

«В день голосования 13 сентября 2020 года избиратель приходит на выбранный цифровой избирательный участок с паспортом или документом, заменяющим паспорт, и голосует с использованием электронного бюллетеня на терминале для голосования. Голос избирателя будет учтен при определении результатов выборов губернатора Камчатского края», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоятся досрочные выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.