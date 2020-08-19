Вашингтон, 19 августа 2020, 06:50 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс по факту управляет предвыборной кампанией кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп 18 августа на выступлении перед своими сторонниками.
По словам американского лидера, Байден превратился в марионетку левых радикалов. Трамп также отметил, что из-за этого политическая повестка демократов сдвинулась влево.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 78-летний Берни Сандерс объявил о выходе из предвыборной гонки в США.
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