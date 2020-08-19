Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс по факту управляет предвыборной кампанией кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп 18 августа на выступлении перед своими сторонниками.

По словам американского лидера, Байден превратился в марионетку левых радикалов. Трамп также отметил, что из-за этого политическая повестка демократов сдвинулась влево.

Дональд Трамп «Берни Сандерс в своем выступлении высказал много идей, которые еще несколько лет назад считались радикальными. Сейчас это мейнстрим. Это был Берни Сандерс, поскольку сам Джо не понимает, где он уже находится. Но даже если бы даже он и знал, то его увели настолько сильно влево, что наша страна уже не будет тем государством, которое мы знаем».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 78-летний Берни Сандерс объявил о выходе из предвыборной гонки в США.

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