Пермь, , 06:48 — REGNUM В администрации Перми произошли кадровые изменения. Пост главы управления жилищных отношений покидает Ирина Чиркова. Она займет должность заместителя начальника Управления капитального строительства (УКС), сообщает издание business-class.su.

Управление жилищных отношений мэрии возглавит Наталья Киселева, которая ранее являлась заместителем директора, начальником управления исполнения региональных программ Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.

Заместитель начальника городского Управления капитального строительства Константин Горячих станет руководителем МКУ «Содержание муниципального имущества». Кадровые изменения вступят в силу с 20 августа.