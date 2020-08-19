Минск, , 06:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим, заявил 18 августа президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Комсомольской правде».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал он.

По словам Горбачёва, похожий политический процесс развивался в конце существования Советского Союза, и он сам обращался к рабочим предприятий страны, однако не сумел заполучить её.

«Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен», — объяснил экс-президент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Александр Лукашенко с начала недели посетил несколько крупных предприятий Белоруссии и провёл на них встречи с рабочими. В каждом случае он сталкивался с недоверием и словами «Уходи!», что дало ещё больше поводов сравнивать его с Горбачёвым.

Читайте также: Конец эпохи: Лукашенко всё больше напоминает Горбачёва