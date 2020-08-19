Сеул, , 06:18 — REGNUM Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США 17 августа пролетели над южной частью Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США 19 августа сообщает агентство Yonhap.

Одновременный полёт такого количества бомбардировщиков, в числе которых четыре стратега B-1B и два B-2, накануне старта совместных южнокорейско-американских командно-штабных учений оценивается экспертами, как неординарное событие. По заявлению командования ВВС США, цель данной миссии — демонстрация возможностей американских ВВС выполнять боевые задачи в любом месте планеты и в любое время.

Отмечается, что два B-1B вылетели с авиабазы ВВС США «Дайс», расположенной в штате Техас (США), ещё два — с авиабазы «Андерсен» на острове Гуаме (США), а два стратегических бомбардировщика B-2 — с авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа военные Южной Кореи и США начали командно-штабные учения. Это первые крупные совместные учения с начала года, поскольку предыдущие были отменены из-за коронавируса.

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