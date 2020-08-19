Тегеран, , 08:56 — REGNUM 18 августа секретарь Иранской ассоциации авиакомпаний Магсуд Асади-Самани объявил, что компания Iran Air возобновит рейсы между Ираном и Германией в сентябре. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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"Авиакомпания Turkish Airlines объявила, что начнет осуществлять рейсы в Иран с начала сентября, и, естественно, к началу полетов Turkish Airlines иранские авиакомпании также смогут начать проводить рейсы в Турцию», — рассказал Асади-Самани о текущем положении иностранных рейсов иранских и международных авиакомпаний.

Отметив, что Turkish Airlines получила разрешение на полеты в Иран от иранской организации гражданской авиации, он подчеркнул: «Иранские авиакомпании ожидают разрешения от турецкой организации гражданской авиации и правительства на полеты в Турцию».

Далее он сообщил, что лицензия на выполнение обычных и еженедельных рейсов по маршруту Тегеран — Мадрид — Тегеран выдана, а полеты иранских авиакомпаний в Италию уже осуществляются с 15 августа.