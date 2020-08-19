Токио, , 05:35 — REGNUM Япония присоединится к проекту США по развёртыванию на околоземной орбите сети миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения, в том числе использующих новейшие гиперзвуковые технологии. Об этом 19 августа сообщает газета Nikkei.

В качестве своего вклада Япония предложит свои технологии разработки сенсоров и миниатюризации, а также частичное финансирование проекта, реализация которого обойдётся примерно в $9 млрд.

Всего до середины 2020-х годов на орбиту высотой от 300 до одной тысячи километров планируются запустить около тысячи микроспутников, часть из которых будет оснащена инфракрасными датчиками для обнаружения ракет. Отмечается, что первые 30 экспериментальных аппаратов будут запущены в 2022 году.

Напомним, что после нескольких раундов консультаций, организованных правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) после отказа правительства Японии от развёртывания в стране наземных комплексов ПРО Aegis Ashore производства США, число рассматриваемых экспертами вариантов развития ПРО было сужено до трёх. Из них приоритетным считается вариант с формированием группировки низкоорбитальных спутников, позволяющей отслеживать запуски ракет потенциальным противником.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии подготовили предложения по развитию системы ПРО, предполагающие создание потенциала, достаточного для эффективного удара по ракетным базам на территории потенциального противника. Эти предложения 4 августа были переданы премьер-министру Японии Синдзо Абэ экспертами правящей Либерально-демократической партии.

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