Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предложил увеличить плату, взимаемую Почтовой службой США с Amazon и других подобных компаний за доставку товаров по почте. Об этом 18 августа он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«С Amazon и других в этом бизнесе должна взиматься (Почтовой службой США) гораздо большая плата за посылку, тогда почта немедленно восстановится до «хорошего здоровья», а все рабочие места будут сохранены», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, касающийся работы Почтовой службы США, будет вынесен на голосование в нижней палате американского Конгресса 22 августа.

Ранее, 14 августа, американская Почтовая служба заявила, что она может не справиться с работой, если голосование на президентских выборах будет удалённым — через рассылку по почте избирательных бюллетеней.

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