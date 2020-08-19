Тирана, , 05:35 — REGNUM Во вторник, 18 августа, лидеры македонских партий СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и Демократический союз за интеграцию (партия, представляющая интересы албанцев в Македонии) заключили соглашение о правящей коалиции.

В соответствии с данным соглашением пост спикера парламента Македонии достался албанцу Таляту Джафери, а пост премьер-министра на 3,5 года достанется — македонцу Зорану Заеву, но затем на 100 дней перейдет к албанцу.

Данное известие вызвало прямо-таки эйфорию у албанских политиков. Поздравления Демократическому союзу за интеграцию и македонским албанцам высказали президент Косово Хашим Тачи, премьер-министр Албании Эди Рама и глава МИД Албании Гент Цакай.

Последний в разговоре с Генеральным секретарем Северной Македонии Артаном Груби заявил, что сочетание постов спикера парламента, главы МИД и премьер-министра, хоть и на 100 дней, является свидетельством усиления албанского фактора в Северной Македонии и приведет к укреплению демократии в этой стране. Политик выразил уверенность в том, что Албания и Северная Македония продолжат сотрудничество в рамках НАТО, а также на пути евроинтеграции.

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