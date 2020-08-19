Бамако, , 04:24 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, ранее захваченный военными в результате мятежа, 19 августа объявил о своей отставке. Об этом он заявил в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения.

«Я сообщаю вам о своём решении сложить свои полномочия, все свои полномочия с этого момента», — сказал Кейта.

По словам президента, он не желает, чтобы для удержания его у власти «была пролита кровь».

Также Кейта объявил об отставке правительства и роспуске парламента Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, с осуждением военного мятежа в Мали выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, «удержание под стражей членов правительства должно быть прекращено», а солдаты должны вернуться в свои казармы.

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