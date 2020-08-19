Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Возможность одержать победу на президентских выборах в США будет одинакова как у действующего американского президента Дональда Трампа, так и у его соперника демократа Джозефа Байдена. Такую оценку привел сам глава государства в ходе своего выступления в штате Аризона, предает телеканал Fox News.

Он попросил избирателей «быть внимательными и острожными» с бюллетенями. Кроме того, Трамп вновь раскритиковал американские СМИ за распространение «неточных» опросов и назвал день голосования «самым важным» в их деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент США Дональд Трамп призвал начать теледебаты между кандидатами в президенты до того, как граждане получат бюллетени для удаленного голосования.

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