Приштина, , 04:24 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 18 августа провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

После разговора Хоти заявил представителям СМИ, что Косово нацелено на построение своего евроатлантического будущего и намерено стать частью НАТО и других международных институтов. Также политик высоко оценил роль НАТО и миротворческой миссии НАТО в Косово (КФОР) в условиях пандемии COVID-19, а также работу Консультативной связующей группы НАТО, которая оказывает косовским властям помощь в совершенствовании институтов безопасности.

Столтенберг после разговора заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что приветствует успех процесса диалога, протекающего между Приштиной и Белградом при посредничестве Брюсселя, как единственного пути к долгосрочному политическому разрешению конфликта.

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