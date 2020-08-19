Скопье, , 03:23 — REGNUM На границе Северной Македонии и Сербии в районе Прешево начались работы по установлению колючей проволоки. Местные власти в Прешево сообщили в интервью для Радио свободная Европа (СМИ: ин. агент), что целью данной меры является предотвращение нелегального пересечения границы.

Еженедельно полиция Северной Македонии задерживает десятки нелегальных мигрантов, стремящихся транзитом проникнуть на территорию Евросоюза. Возведение колючей проволоки, по словам главы Прешевского муниципалитета албанца Шчиприма Арифи, является частью соглашения Сербии с Европейским Союзом.

В настоящее время в 18 центрах по приему для лиц, ищущих убежища, в Сербии находятся 4800 человек.

При этом вызывает настороженность тот факт, что установление проволоки началось именно в тот день, когда стало известно, что премьер-министром Северной Македонии на 100 дней станет албанец. На мысль о том, что это не совпадение, наводит также и то, что сербы из властных институтов Сербии отказались отвечать на вопросы об установлении заграждения.

Напомним, приход к власти в Северной Македонии коалиции СДСМ (Социал-демократического союза Македонии) и Демократического союза за интеграцию означает продолжение курса на вступление в ЕС и углубление интеграции вооруженных сил страны в НАТО.

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