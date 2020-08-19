Абуджа, , 02:44 — REGNUM Решение закрыть свои границы с Мали и приостановить участие республики в своих руководящих органах приняло Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в связи с военным мятежом в этой стране. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет об ограничениях на пересечение как сухопутных, так и воздушных границ. В ЭКОВАС также объявили о прекращении всех торгово-экономических и финансовых операций с Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в результате мятежа военных в Мали были похищены малийский президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр страны Бубу Сиссе, а также еще ряд высокопоставленных чиновников.

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