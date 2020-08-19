Скопье, , 02:48 — REGNUM Во вторник 18 августа в Северной Македонии отметили 28-ю годовщину создания собственной армии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, торжественные мероприятия в это день проводились в соответствии с протоколом о проведении государственных праздников, составленным Комиссией по защите от инфекционных заболеваний. В городском парке Скопье в честь военнослужащих были произведена артиллерийская стрельба в небо.

Президент Стево Пендаровски вручил государственные военные награды вспомогательному военно-медицинскому батальону.

Это первый год, когда Северная Македония отмечает День армии в качестве одной из 30 стран-участниц НАТО.

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