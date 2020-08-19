Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что Oracle может приобрести социальную сеть TikTok, но должна сделать это до 15 сентября. Об этом президент заявил 18 августа, отвечая на вопросы журналистов в штате Аризона.

«Думаю, что Oracle — отличная компания, её владелец — потрясающий человек. Полагаю, что Oracle может справиться с этим», — сказал Трамп.

Он отметил, что для приобретения TikTok дано время до 15 сентября, после чего эта социальная сеть в США будет закрыта.

«Microsoft или другие, но США должны получить долю, наше министерство финансов должно получить хорошую компенсацию», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший американский разработчик программного обеспечения корпорация Oracle провела с китайской компанией ByteDance предварительные переговоры о покупке принадлежащего ByteDance приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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