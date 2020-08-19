Финикс , США, , 02:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп признал, что не читал пятую часть доклада о том, как Россия якобы вступила в сговор с его избирательным штабом в 2016 году и влияла на выборы американского президента. Об этом 18 августа он заявил на встрече с журналистами в штате Аризона.

По его словам, составители доклада прибегли к «большому обману», чтобы добиться политических изменений.

«Но я знаю одно, что было в докладе — Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения ни к этому (сговору), ни к России», — сказал он.

Напомним, в опубликованном накануне очередном докладе авторы из спецкомитета по разведке Сената Конгресса обвиняют окружение Трампа в «невероятном уровне контактов с сотрудниками российского правительства», и при этом во многом повторяют выдвинутые ранее обвинения.

Добавим, дело о предполагаемом сговоре с Россией в США уже закрыли, а в Москве не единожды опровергали выводы о попытках повлиять на ход американских выборов.

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