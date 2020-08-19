Минск, , 01:16 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытке захвата власти в республике путём создания координационного совета по трансферу власти является угрозой применения силы, заявил 18 августа журналистам бывший директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

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"Заявления, последовавшие за час до пресс-конференции, являются угрозой применения силы», — сказал он.

По словам Латушко, задачей создаваемого в Белоруссии органа станет достижение консенсуса и выход из кризисной ситуации в рамках действующей Конституции.

В свою очередь, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что действия совета основаны на Конституции Белоруссии, а приписываемых ему нарушений в части соблюдения общественного порядка он совершать не собирается.

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