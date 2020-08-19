Гродно, Белоруссия, , 00:59 — REGNUM Власти белорусского Гродно создали совет общественного согласия по требованию протестующих, сообщили 18 августа в пресс-службе гродненского горисполкома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти», — говорится в сообщении.

Сразу после создания нового органа горисполком отменил принятый ранее запрет на проведение массовых мероприятий на площади Ленина и площади Советской в центре города.

Кроме того, гродненский облсовет подготовил обращение по объективному рассмотрению дел, а начальники в местном УВД принесли «принесли публичные извинения» гражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2020 года в Гродно пройдёт заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Заседание белорусско-украинского совета пройдет в Гродно в октябре