Богота, , 00:58 — REGNUM Заявление об отставке подала министр юстиции и права Колумбии Маргарита Кабельо, сообщил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в Twitter.

Глава государства принял ее прошение, а также выразил чиновнику благодарность за службу. По данным радиостанции La FM, Кабельо начнет работать в Генеральной прокуратуре Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года из-за всплеска насилия в Колумбии в отставку ушел министр национальной обороны Колумбии Гильермо Ботеро.

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