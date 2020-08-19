Дамаск, , 00:33 — REGNUM Американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По данным агентства, поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор.

Уточняется, что по территории базы были выпущены несколько ракет. Данные о повреждениях и погибших пока не поступали.

Напомним, что американские войска осуществляют интервенцию в Сирии и прикрывают подконтрольные им террористические группировки.