Минск, , 00:30 — REGNUM В Минск вечером 18 августа прилетел российский правительственный самолет Ту-214ВПУ, который, по данным ряда СМИ, используется для перевозки руководства Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. СМИ ссылаются на данные онлайн-сервиса Flightradar24.

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Согласно открытой информации, самолет Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64 523 вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 19:07 по московскому времени и совершил посадку в международном аэропорту Минска в 20:18 по местному времени.

С какой целью и кто именно прилетел на данном самолете не уточняется.

Однако ряд СМИ утверждает, что самолет этот строился в 2010-х годах по заказу ФСБ России. Официально эта информация не подтверждалась и не опровергалась.

Напомним, что белорусская оппозиция постоянно спекулирует на том, что Россия якобы готова вмешаться или уже вмешивается в протесты в Белоруссии на стороне Лукашенко.