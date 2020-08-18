Аддис-Абеба, , 23:58 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед уволил министра обороны Лемма Мегерсу, 18 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению офиса премьер-министра, Мегерсу заменит Кенеа Ядета, бывший начальник службы безопасности провинции Оромия.

Также Ахмед уволил девять других правительственных и высших государственных чиновников, в том числе генерального прокурора, его заместителя, а также министра горнодобывающей промышленности.

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