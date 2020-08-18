Иерусалим, , 23:55 — REGNUM Об атаке израильских ВВС по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа сообщает 18 августа «Военный обозреватель».

Уточняется, что авиаудар израильтяне нанесли в квартале Зейтун в Газе. Это было сделано в ответ на пуск ракеты по Израилю.

Как сообщало ИА REGNUM, армия обороны Израиля ранее распространила информацию, что из Газы вечером 18 августа была запущена ракета, разорвавшаяся в нежилом районе.

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