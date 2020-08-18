Хартум, , 23:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Судана не обсуждало планов мирного соглашения с Израилем и «удивлено» заявлениями своего пресс-секретаря по данному вопросу, 18 августа сообщает агентство Reuters.

«Вопрос отношений с Израилем никоим образом не обсуждался в Министерстве иностранных дел, послу Хайдеру Бадави не было поручено делать заявлений по этому поводу» , — сказано в заявлении МИД Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа пресс-секретарь суданского МИДа Хайдер Бадави Садик заявил Sky News Arabia, что Хартум «ожидает мирного договора с Израилем, в основу которого должны быть положены паритет и уважение взаимных интересов».

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