Минск, , 23:35 — REGNUM Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который перед выборами был брошен режимом Александра Лукашенко в тюрьму, направил письмо послу Российской Федерации в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с описанием своего видения происходящего в республике. Об этом сообщила журналистам глава штаба, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

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"Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб (Виктора) Бабарико, с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам — мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и РФ», — заявила Колесникова.

Она уточнила, что послу Мезенцеву был послан документ по электронной почте. Документ дошел.

Колесникова заявила, что сделать это оппозиция решила для того, чтобы убрать «манипуляции» со стороны действующего президента Александра Лукашенко, который, по ее словам, утверждает, что оппозиция выступает против добропорядочных, добрососедских отношений с Россией.

«Мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с РФ», — сказала Колесникова.