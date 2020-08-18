Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр африканской республики Бубу Сиссе должны быть немедленно освобождены, говорится в опубликованном 18 августа заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.

В заявлении, которое сделано от имени главы ООН, содержится призыв освободить Кейту и Сиссе и «незамедлительно восстановить конституционный порядок в Мали». Гутерреш призвал малийских военных вспомнить о правах человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Мали ранее подтвердили, что Кейту и Сиссе военные арестовали и увезли на свою базу в Кати в пригород столицы. На улицах Бамако происходят беспорядки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бамако подтвердили, что мятежники похитили президента и премьер-министра