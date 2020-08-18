Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Cпикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в очередной раз обвинила действующего президента страны Дональда Трампа в причастности к «вмешательству» России в процесс выборов.

В частности, Пелоси заявила о том, что Трамп дает возможность другим странам вмешиваться в американские выборы.

Это заявление Пелоси сделала на фоне очередных публикаций отчета специального комитета Сената США по разведке, в котором якобы доказываются контакты членов избирательного штаба Трампа с представителями российских властей в 2016 году.

«Американские разведывательные службы и правоохранительные органы ясно указали, что российское правительство продолжает проводить широкомасштабную кампанию по вмешательству в пользу президента», — указано в тексте отчета.

По словам Пелоси, президент США «продает американскую демократию и ценности» для удовлетворения своих собственных политических целей.

При этом в очередной раз «отчет разведки» не содержал ни одного конкретного доказательства попыток России повлиять на ход выборов в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие террористы. Трамп перепутал Белоруссию с чем-то другим