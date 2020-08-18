Оттава, 18 августа 2020, 23:06 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил новым министром финансов действующего вице-премьера своего правительства Христю Фриланд, 18 августа сообщает агентство Associated Press.
Фриланд, канадский политик украинского происхождения, долгое время занимала пост главы МИД Канады и является давним соратником Трюдо.
Министр финансов Канады Билл Морно ушел в отставку 17 августа из-за конфликта с Трюдо, который возник вокруг обсуждения затрат на пандемию коронавируса.
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