Бамако, , 22:58 — REGNUM Военные захватили и увезли президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, заявил 18 августа глава пресс-службы малийского правительства Бубу Дукуре, сообщает Agence France-Presse.

По его словам, Кейту и Сиссе мятежники увезли в пригород Бамако — на базу в коммуне Кати.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ распространили информацию, что Кейта и Сиссе вывезены в Кати поднявшими мятеж военными, а в столице происходят погромы и грабежи.

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