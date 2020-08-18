Брюссель, 18 августа 2020, 22:31 — REGNUM Военный переворот не поможет выходу из кризиса в Мали, сообщил 18 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель в заявлении, сделанном в связи с захватом первых лиц государства в африканской республике.
Председатель Евросовета выразил от лица ЕС всестороннюю поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС, 15 стран-участниц) в его намерении вывести Мали из кризиса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мали осталась без руководства в результате захвата военными высших лиц государства — президента Ибрагима Кейты и премьер-министра Буку Сиссе.
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