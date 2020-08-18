Брюссель, , 22:31 — REGNUM Военный переворот не поможет выходу из кризиса в Мали, сообщил 18 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель в заявлении, сделанном в связи с захватом первых лиц государства в африканской республике.

Мишель «Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был».

Председатель Евросовета выразил от лица ЕС всестороннюю поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС, 15 стран-участниц) в его намерении вывести Мали из кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мали осталась без руководства в результате захвата военными высших лиц государства — президента Ибрагима Кейты и премьер-министра Буку Сиссе.

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