Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.

«Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учётные записи, связанные с Демократической партией», — сказано в отчете комитета.

Также в документе утверждается, что российский лидер якобы дал поручение «обеспечить утечку информации», которая нанесла бы «ущерб Хиллари Клинтон и её предвыборному штабу».

Напомним, что эту версию продвигала сама Клинтон еще во время президентской гонки 2016 года. После победы Трампа она также заявляла, что в ее поражении виноват Путин, а Трамп чуть ли не русский шпион.

Тем не менее все официальные расследования против Трампа не смогли доказать его связь с Россией.