Бамако, , 22:09 — REGNUM Малийские президент и премьер-министр — Ибрагим Бубакар Кейта и Бубу Сиссе — находятся в плену у организаторов военного мятежа на военной базе в коммуне Кати, пишет 18 августа Le Journal du Mali.

Участники военного мятежа ворвались сегодня, 18 августа, в резиденцию президента, захватили Кейту, Сиссе и ряд высокопоставленных лиц страны, а затем повезли их на базу в пригород Бамако.

Как сообщало ИА REGNUM, Agence France-Presse ранее распространило заявление военных мятежников о захвате Кейты и Сиссе. Добавим, что в Бамако после этого начались погромы, в том числе в здании правительства.

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