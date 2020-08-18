Иерусалим, , 21:59 — REGNUM О запуске ракеты в сторону территории Израиля со стороны сектора Газа сообщили 18 августа израильские военные, пишет The Times of Israel.

В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что вечером 18 августа сработал сигнал воздушной тревоги, а через несколько минут был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

Отмечается, что снаряд разорвался на нежилой территории, поэтому о пострадавших нет информации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа израильская армия заявила, что из Газы была пущена ракета. После этого израильская армия нанесла удар по объектам палестинской группировки ХАМАС в Газе.

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