Москва, , 22:20 — REGNUM В лучшем случае президента Белоруссии Александра Лукашенко ждёт бойкот со стороны всего западного сообщества. Такое мнение 18 августа в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал кинорежиссёр Карен Шахназаров.

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«Даже если он остаётся у власти, Запад полностью будет блокировать Лукашенко. Значит, нам придется кормить Белоруссию», — сказал Шахназаров.

Именно поэтому России следует повлиять на происходящие в Белоруссии события с целью проведения там новых независимых выборов, считает деятель культуры.

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