Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM Ситуация в Белоруссии после президентских выборов не должна обсуждаться в Совете Безопасности ООН, поскольку является внутренним делом республики. Об этом заявил 18 августа заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Принимая во внимание, что это внутренний вопрос этой страны, а не предмет для обсуждения в СБ ООН, Россия настаивает, что только сами белорусы должны решать проблемы своей страны без какого-либо иностранного вмешательства», — написал он на своей странице в Twitter.

Полянский добавил, что в Москве также обратили внимание на «двойные стандарты западных коллег, которые не выносят на рассмотрение Совета Безопасности аналогичные поствыборные вопросы и случаи жестокого обращения полиции в своих государствах и других странах».

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.