Хараре, , 21:49 — REGNUM Правительство Зимбабве сократило ночной комендантский час на два часа, с 12 до 10 часов, 18 августа сообщает агентство Reuters.

Пандемия коронавируса в Африке Russian.news.cn

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В соответствии с новым постановлением «коронавирусный» комендантский час будет начинаться в 8:00 вечера и заканчиваться в 6:00 утра. Разрешенный рабочий день также продлен на два часа.

Комендантский час в связи с эпидемией COVID-19 был введен президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в июле. Критики заявляют, что комендантский час направлен не на борьбу с коронавирусом, а на подавление оппозиции, акции которой жестко пресекаются все последние месяцы.

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