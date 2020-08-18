Москва, , 21:52 — REGNUM Даже при всём желании президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не сможет ввести в стране военное положение. Об этом 18 августа заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По его словам, этого не позволит ему сделать массовость акций протеста. Ведь в сложившейся ситуации солдаты и офицеры могут просто отказаться исполнять его приказы.

«Лукашенко уже не сможет ввести военное положение. При таком уровне протеста ты не найдешь солдат», — заявил Шахназаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссии напомнили об антироссийской риторике