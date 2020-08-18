Москва, , 21:45 — REGNUM Россия внимательно следит за ситуацией в Мали, где мятежники арестовали президента и премьер-министра страны, заявил 18 августа заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

«Внимательно следим за развитием ситуации. Наблюдатели оценивают происходящее как, условно говоря, военный мятеж», — цитирует российского дипломата агентство RT.

По информации посольства РФ, отметил Богданов, на данный момент мятежники после перестрелки захватили президентский дворец.

«По некоторым данным, интернирован президент и глава правительства. Их доставили в казармы, и они взяты под стражу», — добавил Михаил Богданов.

Он подчеркнул, что пока мятежники не заявляли о каких-либо политических намерениях, планах или требованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры мятежа заявили о том, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер Бубу Сиссе арестованы военными, примкнувшими к мятежу.

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