Москва, , 21:53 — REGNUM Для стран Запада Белоруссия интересна только как территория для размещения военных баз против России. Об этом заявил 18 августа военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, плох нынешний глава Белоруссии Александр Лукашенко, или хорош, но он является элементом стабильности. В случае же прихода к власти в республике оппозиции, на её территории могут быть размещены иностранные войска.

«В Белоруссии появятся базы НАТО, с ракетами, которые будут нацелены на Россию. Белоруссия нужна только как территория», — заявил Коротченко.